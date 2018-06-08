Выборы Рады: в новую власть со старыми привычками

Взывать к совести некоторых хватких до получения мандатов деятелей, видимо, не стоит. Казалось бы, после Революции достоинства, после Крыма, после тысяч погибших на востоке страны, им давно пора понять, что старыми методами голоса украинцев не возьмешь. Тем не менее, даже если учесть, что на этой избирательной кампании специалисты практически не фиксируют применение административного ресурса, что было очень распространено ранее, сегодня нередки факты подкупа избирателей. Не брезгуют этим как отдельные кандидаты от разных партий, так и самовыдвиженцы. Причем, по словам координатора гражданской сети ОПОРа Ольги Айвазовской, 63% кандидатов по мажоритарным округам указывают, что они являются безработными.

Проголосуем за еду?

К примеру, по данным гражданской сети ОПОРА, одна из николаевских кандидатов Надежда Иванова организовала 1 октября праздник для пенсионеров. После бесплатного театрального представления «зрителям» вручили продуктовые наборы – по 1 кг сахара, макарон, гречки и риса. Естественно, в довесок к каждому такому набору добавлялась и рекламная продукция от кандидата.

Несколько иной набор продуктов использует для подкупа избирателей кандидат на получение мандата в следующем созыве парламента, а пока еще действующий депутат Дмитрий Добкин (брат Михаила Добкина), который баллотируется как самовыдвиженец на Харьковщине. В его продуктовый набор входит пачка гречки, чай, консервы, банка сгущенного молока, бутылка растительного масла, а также (куда без этого) открытка с фотографией Добкина и подписью «Желаю здоровья». Такие «пайки» от Благотворительного фонда Дмитрия Добкина получают ветераны, пенсионеры, сотрудники бюджетных учреждений, в частности, детских садов.

Интересный, но уже заезженный ход ведения избирательной кампании использовали кандидаты-мажоритарщики от «Сильной Украины» в Одесской области. Владимир Мензелинцев и Татьяна Домиловская (муж и жена) поздравили сотрудников одного из детских садов области с профессиональным праздником, вручив из «памятные грамоты, подарки и цветы». Но самое интересное в этой истории не содержимое «подарков», а то, что директором детского сада, на который пал выбор кандидатов, и есть Татьяна Домиловская. То есть, кандидат в депутаты просто «поздравила» своих подчиненных.

На этом фоне, креативнее выглядит кандидат в депутаты от Блока Петра Порошенко по одному из округов в Запорожской области Александр Волков. Благотворительный фонд этого охотника за мандатом народного избранника оплачивает проезд пассажиров по регулярному маршруту «Токмак – Молочанск».

А вот кандидат и также пока еще действующий народный депутат Игорь Еремеев на округе на Волыни (где победил в 2012 году), и вовсе не заморачивается соблюдением хотя бы видимых приличий и расфасовкой «взяток» для избирателей в продуктовые наборы. В четверг, 2 октября, на встрече с избирателями в одном из сел, помощники кандидата вручили нескольким избирателям конверты с деньгами. Еще часть избирателей получили денежные сертификаты на разные суммы от Волынского областного благотворительного фонда «Волинська родина» (Еремеев – основатель фонда). И на каждом сертификате было указано, что это «при поддержке Игоря Еремеева». Кроме того, самого кандидата совершенно не смущает факт скрытого подкупа. По его словам, местная громада обращалась к нему по поводу необходимости установить в местном детском саду окон, вот, собственно, фонд и выделяет средства (20 тыс гривен) на их установку.

В любом случае, все эти действия являются нарушением ч.14 ст.74 Закона Украины «О выборах народных депутатов». «Такие действия кандидатов трактуются как непрямой подкуп избирателей и могут наказываться согласно норм Уголовного кодекса Украины, - отмечает координатор избирательных программ ОПОРы в Волынской области Михаил Шелеп. – Заниматься благотворительной и спонсорской деятельностью во время выборов кандидатам в депутаты запрещается».

Напомним, в вышеупомянутая норма закона гласит, что кандидатам в депутаты запрещено проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, заведениям, учреждениям, организациям средств или бесплатно или товаров на льготных условиях (кроме товаров, содержащих визуальные изображения названия, символики, флага партии, при условии, что стоимость таких товаров не превышает три процента размера минимальной заработной платы), услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей.

Патриотизм наружу

К сожалению, кандидаты в депутаты понимают и трактуют законы Украины по-своему. И, помимо просто политической «благотворительности», во время нынешней избирательной кампании оседлали «патриотического конька» - благотворительность в помощь военным, находящимся в зоне АТО. При этом, по наблюдениям ОПОРы, используются не только благотворительные фонды и общественные организации, но даже собственный бизнес. Только в одной Ровенской области зафиксировано несколько подобных случаев.

В частности, кандидат в депутаты Олег Осуховский (152 избирательный округ) за свой счет приобрел пятьдесят комплектов военной формы, термобелье, пять аккумуляторов для самоходных артиллерийских установок и лично вручил это воинам-артиллеристам. Его конкурент на округе – Олег Червонюк – производит термоодежду для бойцов АТО на своем предприятии и также передает ее военным. А, кроме этого, бесплатно организовывает для электората экскурсии на производство.

В соседнем, 153 округе, кандидат Алексей Муляренко от имени своего предприятия «Сталь М» ремонтирует военную технику для бойцов АТО и передает часть прибыли на нужды армии.

Не отстают от коллег и кандидаты по 155 округу. Так, Виктор Мьялик активно помогает армии еще с начала АТО: помогал перед отправкой на восток комплектовать батальон «Горынь», в частности, закупил бронежилеты, разгрузочные жилеты, кевларовые куртки, предоставлял средства, профинансировал ремонт шести боевых разведывательно-дозорных машин. Его конкурент по округу Василий Яницкий, в свою очередь, активизировал работу благотворительного фонда «Наш Край» только за два месяца до старта избирательной кампании. Собственно, кандидат, от имени фонда, закупает военное снаряжение бойцам АТО и проводит патриотические флешмобы.

Пышут патриотизмом и агитационные билборды ряда кандидатов в депутаты в Ивано-Франковской области. И все бы ничего, если бы агитация не началась с фальстарта: кандидаты начали напоминать избирателям о себе еще до того, как Центризбирком зарегистрировал их для участия в досрочных выборах Рады. В частности, Олесь Доний был замечен как член общественной инициативы «Друзья батальона «Айдар». Избиратели могли лицезреть кандидата на листовках с надписью «Олесь Доний поддерживает батальон «Айдар», поддержи и ты!». Кандидат от Блока Петра Порошенко Юрий Овчаренко еще до регистрации в ЦИК начал кампанию с размещения лайтбоксов в цветах партии «Новых побед и мирного неба!». В свою очередь, самовыдвиженец Юрий Романюк разместил немало билбордов: «Помоги армии! Защити наше будущее!».

Впрочем, если не учитывать фальстарта в вопросе агитации, политтехнологи не видят негатива в пиаре кандидатов в депутаты на помощи бойцам АТО. «Сегодня социальный запрос – это запрос войны или мира», - напоминает директор по стратегическому планированию агентства «Гайдай.com» Сергей Гайдай.

По его словам, нет ничего плохого в том, что политики пиарятся на АТО, помогая бойцам. Другой вопрос, превращается ли такой пиар в реальную помощь, или осядет оплатой за размещения рекламной агитпродукции. «Пускай становятся волонтерами, помогают армии, потому что это – реальные действия и ничего плохого в этом нет», - считает политтехнолог.

По его мнению, политики должны не идти к избирателям с деньгами и продуктовыми пакетами, а должны собирать средства у избирателей, гарантируя, что все они будут использованы по назначению – на них будут закуплены бронежилеты, обмундирование, лекарства для участников боевых действий.

Двойники и клоны

Еще одна старая технология, направленная на обман избирателя: наличие в избирательном бюллетене так называемых двойников – кандидатов, у которых совпадают только фамилии, фамилии и инициалы, или различие можно заметить только в отчествах. К примеру, такая ситуация зафиксирована в трех их шести сформированных избирательных округах в Черниговской области. Так, в округе №207 баллотируется генеральный директор ООО «Астра» Божок Григорий Никифорович, экс-регионал и депутат местного облсовета. А конкуренцию на округе ему составляет никому не известный, временно безработный Божок Григорий Владимирович.

В 210-м округе на Черниговщине кандидату от президентской партии Дмитренко Олегу Николаевичу конкуренцию составит самовыдвиженец слесарь-ремонтник Дмитренко Олег Иванович. А в соседнем, 208-м округе, «радикальному» кандидату в депутаты, мэру Бахмача Павлу Шимко будет противостоять его абсолютный (с совпадением фамилии, имени и отчества) двойник.

Пожаловалась на наличие политического «клона» и кандидат по 16 округу на Винничине, коммунистка Оксана Калетник. «Мне подготовили политического «клона» с паспортом, выданным 19 сентября этого года. Причем для моей однофамилицы, видимо, очень тщательно выбирали имя и отчество, понимая, что в избирательном бюллетене Ирина Васильевна окажется точно выше, чем Оксана Николаевна», - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Впрочем, наиболее ярко технология двойников проявляется в Киеве. Так, на 217 округе зарегистрированы три кандидата с почти одинаковыми фамилиями – их отличает лишь одна буква. Помимо экс-регионала, народного депутата Вадима Михайловича Столара, на этом округе баллотируются Вадим Григорьевич Столяр и Вадим Анатолиевич Столяр.

Кроме этого, в 223 округе зарегистрированы три кандидата в депутаты по фамилии Левченко, в 211-м – два Терехиных, а во всех столичных округах будет пытаться пройти кандидат Дарт Вейдер. У этих кандидатов отличаются только отчества. Кроме того, часть из них зарегистрированы от политической партии «Интернет партия Украины», остальные – самовыдвиженцы.

В ОПОРе отмечают, что такая технология рассчитана на невнимательного избирателя и не является каким-то новшеством для украинских реалий. Вместе с тем, правовых методов борьбы с таким явлением не существует. Разве что, чисто теоретически, правоохранительные органы должны заинтересоваться подобными кандидатами, если те регистрируются без намерения вести избирательную кампанию, а лишь с целью введения в заблуждение избирателей.

К слову, к таким же нечестным методам борьбы за мандаты можно отнести массовую регистрацию на каком-нибудь одном округе. Когда в метровом бюллетене избирателю предлагают выбирать из 50-60 фамилий, большинство из которых он видит впервые.

Голоса оптом и в розницу

Впрочем, нельзя говорить о непорядочных кандидатах в депутаты, не упомянув непорядочных избирателей, готовых голосовать «за гречку» и за деньги. В Комитете избирателей Украины отмечают, что на любых выборах в Украине действует несколько причин, из-за которых подкуп имеет место быть. В частности, политическая коррупция, отсутствие политической культуры, апатия и разочарование граждан действиями власти, несбывшиеся ожидания украинцев относительно новых политических элит, низкий уровень жизни большей части населения и т.д. «Майдан не настолько изменил старшее поколение, чтобы оно отказало себе в маленькой радости продать свой голос за пачку печенья и банку варенья», - написал на своей странице в социально сети Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Чиновник, который недавно запустил в социальных сетях проект Stop Подкуп, направленный на сбор информации о нарушении избирательного законодательства, отмечает, что, в очередной раз раздавая подачки избирателям и делая ставку, в основном, на малообеспеченные слои населения, кандидаты демонстрируют: они не изменились. В то же время, он напоминает украинцам, что кандидаты, не поскупившись на покупку доверия и голосов избирателей, после попадания в Верховную Раду вернут себе затраченное в стократном размере, «разворовывая бюджет и лоббируя коррупционеров на высокие должности». А население, «купившись» на продуктовый пакет или 200 гривен, так и останется малообеспеченным.

Грубо говоря, в отсутствие массовых фальсификаций с привлечением админресурса, чего, судя по прогнозам экспертов, на текущих выборах будет гораздо меньше, чем ранее, ответственность за тех, кто пройдет в новый парламент, лежит, главным образом, на самих избирателях.

К слову, весной текущего года Верховная Рада даже рассматривала законопроект №4741 о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан. Документом, в частности, предусматривалось, что за продажу голосов на выборах можно было на 3 года загреметь в тюрьму. Кроме этого, уголовное наказание вводилось за неоднократное голосование («карусели»), передачу бюллетеня, его незаконное изготовление и т.д.

Правда, парламентарии документ провалили – «за» проголосовали 223 депутата из 226 необходимых.

Татьяна Урбанская