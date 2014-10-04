Боевики обстреляли два катера пограничников под Мариуполем
20:28, 04 октября 2014Политика
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Сегодня на участке между Широкиным и Безымянным Новоазовского района под Мариуполем на Донетчине боевики обстреляли два катера береговой охраны Государственной пограничной службы Украины.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
"Два катера береговой охраны Государственной пограничной службы, которые двигались на расстоянии нескольких километров от береговой линии, были обстреляны из минометов на участке между Широкиным и Безымянным. Огневые позиции минометчиков находились на территории, подконтрольной боевикам", - говорится в сообщении.
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