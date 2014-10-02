В России заявили о задержании вымышленного бойца "Днепра", Филатов назвал сотрудников СК РФ шизофрениками
Следственный комитет России предъявил бойцу украинского батальона "Днепр" обвинение в убийствах мирных граждан на востоке Украины
Об этом сообщил представитель СКР Владимир Маркин, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По словам Маркина, в настоящий момент обвиняемый по фамилии Литвинов уже арестован и в ближайшее время будет этапирован в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что бойца по фамилии Литвинов в батальоне "Днепр" никогда не было.
"Конечно же все это наглая ложь. Может такой Сергей Литвинов и существует в реальности, но такого бойца в батальоне "Днепр" никогда не было", - заявил он.
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"И это еще не все! Батальон "Днепр-1" никогда не выполнял никаких задач на территории Луганской области! Он действовал в Западном Донбассе - Курахово, Марьинке, Красноармейске, под Мариуполем, Иловайском, но никогда на территории Луганской области", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.
Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов на своей странице в Facebook эмоционально возразил деятельность батальона "Днепр" на Луганщине, а тем более, в карательных операциях, в которых "шизофреники из следственного комитета РФ" обвиняют добровольческий батальон.
"Такое ощущение, что в этой больной на всю голову стране началось какое-то безумное соревнование под лозунгом: "Придумай чушь об Украине и убеди в ней самого себя и окружающих", - написал Филатов в социальной сети.
"Страна - фантом. Страна - фейк. Страна - иллюзия. И обязательно наступит то время, когда печальная реальность настойчиво постучится в двери крупнейшего на Земле дурдома", - добавил он.