В России заявили о задержании вымышленного бойца "Днепра", Филатов назвал сотрудников СК РФ шизофрениками

Об этом сообщил представитель СКР Владимир Маркин, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Маркина, в настоящий момент обвиняемый по фамилии Литвинов уже арестован и в ближайшее время будет этапирован в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что бойца по фамилии Литвинов в батальоне "Днепр" никогда не было.

"Конечно же все это наглая ложь. Может такой Сергей Литвинов и существует в реальности, но такого бойца в батальоне "Днепр" никогда не было", - заявил он.

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"И это еще не все! Батальон "Днепр-1" никогда не выполнял никаких задач на территории Луганской области! Он действовал в Западном Донбассе - Курахово, Марьинке, Красноармейске, под Мариуполем, Иловайском, но никогда на территории Луганской области", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.