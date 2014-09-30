МИД рассчитывает, что все члены ЕС ратифицируют Соглашение с Украиной до 2016 года
Министерство иностранных дел Украины рассчитывает, что государства-члены ЕС ратифицируют Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом до конца следующего года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис
Он отметил, что продолжается ратификация Соглашения с государствами-членами ЕС. По его словам, на сегодняшний день Соглашение ратифицировали Румыния, Латвия, Литва, Болгария, Мальта и Словакия.
Читайте такжеСловакия ратифицировала Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС“Рассчитываем, что остальные государства-члены ратифицируют документ до конца следующего года с тем, чтобы вместе с зоной свободной торговли соглашение заработало с 2016 года в полном объеме”, - сказал Перебыйнис.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховный Совет и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации включительно с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли между ЕС и Украиной.