Турчинов еще не подписал законы об особом статусе отдельных районов Донбасса и амнистии
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов еще не подписал законы относительно особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, а также амнистии.
Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН по поводу того, он подписал и передал на подпись президенту Украины два законопроекта, которые были приняты парламентом 16 сентября.
Он напомнил, что передал эти два закона на рассмотрение комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.
Читайте такжеОсобый статус Донбасса не означает прекращения АТО - советник президента“Как только регламентный комитет рассмотрит этот вопрос, я сразу их подпишу”, - добавил Турчинов.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».