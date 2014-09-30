Турчинов еще не подписал законы об особом статусе отдельных районов Донбасса и амнистии

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН по поводу того, он подписал и передал на подпись президенту Украины два законопроекта, которые были приняты парламентом 16 сентября.

Он напомнил, что передал эти два закона на рассмотрение комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

Читайте такжеОсобый статус Донбасса не означает прекращения АТО - советник президента“Как только регламентный комитет рассмотрит этот вопрос, я сразу их подпишу”, - добавил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».