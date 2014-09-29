За три часа боевики 11 раз обстреляли позиции сил АТО - Тымчук

Об этом в своем Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В полный рост продолжается кровавая «борьба за мир» на Донбассе. За последние три часа (с 18.00 до 21.00 29.09) мы зафиксировали 11 обстрелов позиций украинских войск российско-террористическими войсками", - написал он.

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"Боевики, и ранее не отличавшиеся адекватностью, дошли до пределов цинизма. Сегодня мы зафиксировали несколько случаев, которые на голову «не налазят». Пользуясь тем, что украинские войска открывают ответный огонь лишь во время штурмов, они подгоняют РСЗО «Град» поближе к нашим позициям, разворачивают, и лупят по жилым кварталам. Попробуй докажи, что это не украинцы уничтожают мирных жителей", - отметил Тымчук.