Аваков о харьковском Ленине: Пусть падает. Лишь бы люди не пострадали

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Дал команду милиции обеспечивать исключительно безопасность людей, а не идола. После распоряжения губернатора Балуты о сносе, памятник МВД не интересует. Важно, что бы процесс прошел без дополнительных эксцессов", – написал Аваков.

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Также министр сообщил, что спецназ МВД и Нацгвардии готов встретить провокаторов, желающих воспользоваться ситуацией.

"Дал команду, в связи с выходом распоряжения губернатора о сносе памятника – уголовное дело о повреждении памятника прекратить", – сообщает министр.

"Ленин? Пусть падает.. Лишь бы люди не пострадали. Лишь бы этот кровавый коммунистический идол, уходя, не добавил себе жертв. Лишь бы негодяи и подлецы не воспользовались бурей эмоций харьковчан, не использовали это для очередных столкновений", – подытожил министр.