Новый состав Рады может изменить Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

"Мое виденье очень простое - сразу же, новому составу Верховной Рады Украины я предложу конституционные изменения, которые будут касаться вопросов децентрализации", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам главы государства, после принятия соответствующих решений появится возможность провести местные выборы по всей Украине.

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