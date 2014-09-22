Бойцы "Азова" и "Альфы" задержали боевиков, готовивших теракты в Мариуполе

Задержанные планировали осуществить серию терактов в Мариуполе, сообщает ТСН.

Как сообщили в батальоне "Азов", задержание боевиков было осуществлено их разведкой вместе с подразделением "Альфа".

Также им удалось обнаружить хранилище боевиков с оружием.

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