Бойцы "Азова" и "Альфы" задержали боевиков, готовивших теракты в Мариуполе

11:29, 22 сентября 2014
Политика
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Под Гранитным украинские бойцы задержали диверсионную группу из семи боевиков батальона "Восток".

REUTERS

Задержанные планировали осуществить серию терактов в Мариуполе, сообщает ТСН.

Как сообщили в батальоне "Азов", задержание боевиков было осуществлено их разведкой вместе с подразделением "Альфа".

Также им удалось обнаружить хранилище боевиков с оружием.

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