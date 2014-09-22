Тымчук: В "ДНР" и "ЛНР" готовят кадровые чистки, главнокомандующим хотят назначить "Беса"

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Кроме того, по его словам, активно обсуждается вопрос о назначении боевика Игоря Безлера (позывной "Бес") "главнокомандующим Новороссии".

"В "ДНР" также запущен циркуляр, в котором предписано "комплектовать ДРГ только их проверенных бойцов, зарекомендовавших себя в предыдущих боях…", - написал Тымчук.

Читайте такжеБоевики и военные РФ обстреляли позиции украинских военных 40 раз – ТымчукТакже отмечено прибытие из России станций РЭБ и радиотехнической разведки, укомплектованными штатными российскими специалистами.

"Перемещаются исключительно по ночам, тщательно маскируются, параметры работы станций местным боевикам не сообщаются", - отметил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, по данным Тымчука, с последним "гуманитарным конвоем" из РФ на Донбасс прибыли боеприпасы, которые разгружаются на складах "ДНР" и "ЛНР".