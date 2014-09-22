Тымчук: В "ДНР" и "ЛНР" готовят кадровые чистки, главнокомандующим хотят назначить "Беса"
В так называемых "ДНР" и "ЛНР" принято решение о серьезных кадровых чистках в рядах руководства боевиков.
Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Кроме того, по его словам, активно обсуждается вопрос о назначении боевика Игоря Безлера (позывной "Бес") "главнокомандующим Новороссии".
"В "ДНР" также запущен циркуляр, в котором предписано "комплектовать ДРГ только их проверенных бойцов, зарекомендовавших себя в предыдущих боях…", - написал Тымчук.
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"Перемещаются исключительно по ночам, тщательно маскируются, параметры работы станций местным боевикам не сообщаются", - отметил Тымчук.
Как сообщал УНИАН, по данным Тымчука, с последним "гуманитарным конвоем" из РФ на Донбасс прибыли боеприпасы, которые разгружаются на складах "ДНР" и "ЛНР".