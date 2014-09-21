Турчинов: Россия цинично не признает, что ее солдаты воюют в Украине

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, сообщается на сайте парламента.

Турчинов напомнил, что 21 сентября отмечается Международный день мира.

Читайте такжеВ Москве собираются на 50-тысячный "Марш мира" против агрессии России в Украине«Сегодня, в Международный день мира, я хочу поговорить именно об этом. О войне и мире. Наша страна оказалась в состоянии военных действий. Эту войну против нас ведет сильный и жестокий агрессор. Тысячи погибших, сотни исчезнувших без вести. Цинизм ситуации заключается в том, что руководство РФ не признает перед миром и своим народом того, что их солдаты воюют на территории Украины, что они погибают или попадают в плен», - подчеркнул председатель ВР.

Читайте такжеНа Марше мира в Харькове поддержат россиян, которые против политики Путина Он отметил, что человеческая жизнь является наибольшей ценностью в мире.

“Сегодня на полях боя и на улицах городов, которые обстреливают, погибают не просто люди. Вместе с ними погибает целая вселенная. Именно поэтому мы обязаны сделать все от нас зависящее для того, чтобы, защитив страну, восстановить мир на всей территории нашей Украины”, - отметил Турчинов.