Аваков требует, чтобы Гелетей извинился за критику комбатов, которые идут в Раду

На своей странице в Facebook министр отметил, что с начала боевых действий в добровольческих батальонах МВД погибло более 70 человек, более 300 раненых.

Аваков также отметил, что еще 38 добровольцев пропали без вести.

"Так что не смейте для красного словца поминать, походя, отважных ребят. Я этого не потерплю! Это не достойно, не честно - и это ложь. Как ложь и то, что создание добровольческих батальонов в начале АТО было ошибкой", - подчеркнул глава МВД.

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По его убеждению, высказывания Гелетея выходят за рамки военной и человеческой этики.

"Десятки тысяч солдат и командиров на передовой - из Вооруженных сил, Нацгвардии, батальонов МВД и пограничников - заслуживают большего уважения. Извинитесь!" - потребовал Аваков.

Напомним, в интервью одному из изданий глава Минобороны Валерий Гелетей заявил: "Когда я вижу в списках партий людей, которые еще вчера были командирами, я не нахожу в этом позитива… Сейчас важнее именно война — нужно ее закончить и принести мир и спокойствие. Именно поэтому настоящих героев в партийных списках вы не найдете".

Как известно, в парламент баллотируются сам Аваков, командиры батальонов "Донбасс", "Айдар" и др.