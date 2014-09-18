В резолюции Европарламент признал европейскую перспективу Украины

Соответствующее голосование состоялось в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП.

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В резолюции ЕП осудил Россию за "гибридную" войну против Украины и призвал сделать все для мирного процесса решения конфликта. "Европарламент приветствует подписание минского соглашения о прекращении огня и призывает все стороны сделать все возможное, чтобы реализовать его в полном объеме с целью проложить путь для начала настоящего мирного процесса, включая постоянный контроль за украинской границей со стороны ОБСЕ, полный вывод российских войск, незаконных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины и освободить заложников". ЕП сожалеет о том, что соглашение о прекращении огня в настоящее время нарушается, в основном российскими войсками и сепаратистами, и что наращивание их численности продолжается", - говорится в документе.

Кроме того, ЕП "выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу того, что соглашение о прекращении огня является поводом для перегруппировки русских войск для того, чтобы продолжить свое наступление в направлении создания "наземного коридора" в Крым и далее в Приднестровье".

В связи с этим ЕП"решительно осудил Российскую Федерацию за ведение необъявленной "гибридной" войны против Украины с использованием регулярных российских войск и поддержки незаконно вооруженных группировок", и призывает "немедленно вывести все свои военные силы и средства из Украины, прекратить потоки боевиков и оружия в восточную Украину и положить конец прямой или опосредованной поддержке действий сепаратистских сил на украинской земле".

Также в резолюции ЕП подтвердил, что Украина имеет европейскую перспективу, и подписание Соглашения об ассоциации не является конечной целью сотрудничества. В связи с этим ЕП "сожалеет, что руководство России рассматривает Восточное партнерство ЕС как угрозу собственным политическим и экономическим интересам".