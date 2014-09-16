Боевики совершают провокационные обстрелы представителей ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеОБСЕ запустит в небо над Донбассом собственные беспилотники«Представителей ОБСЕ обстреливают террористы, чтобы спровоцировать конфликт между украинскими военными и миссией ОБСЕ», - заявил он.

Также, по его словам, обстрелы осуществляются, чтобы избавиться от контроля ОБСЕ в зоне проведения боевых действий.

Читайте такжеОБСЕ фиксирует увеличение частоты нарушений перемирия на ДонбассеОднако Лысенко заверил, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не собираются покидать территорию, над которой осуществляют мониторинг.