Боевики совершают провокационные обстрелы представителей ОБСЕ

18:20, 16 сентября 2014
Политика
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Боевики обстреливают представителей ОБСЕ, чтобы спровоцировать конфликт между наблюдателями и украинскими военными.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеОБСЕ запустит в небо над Донбассом собственные беспилотники«Представителей ОБСЕ обстреливают террористы, чтобы спровоцировать конфликт между украинскими военными и миссией ОБСЕ», - заявил он.

Также, по его словам, обстрелы осуществляются, чтобы избавиться от контроля ОБСЕ в зоне проведения боевых действий.

Читайте такжеОБСЕ фиксирует увеличение частоты нарушений перемирия на ДонбассеОднако Лысенко заверил, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не собираются покидать территорию, над которой осуществляют мониторинг.

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