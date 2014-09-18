На Донбассе присутствуют 5 тыс. кадровых военных РФ и 15 тыс. наемников - советник министра обороны
08:48, 18 сентября 2014Политика
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На Донбассе присутствуют 5 тыс. кадровых военных РФ и 15 тыс. наемников.
REUTERS
Об этом сообщает в соцсети советник министра обороны Александр Данилюк.
"Мы не контролируем эту территорию, там до сих пор около 5 тыс. кадровых российских военных плюс более 15 тыс. наемников и диверсантов. Они не собираются сдаваться, более того, они вооружаются, проводят принудительную мобилизацию и готовятся к наступлению", - сообщил он. Читайте такжеНа Донбассе проходит ротация, а не вывод войск РФ из Украины - эксперт
Советник отметил, что рядом с государственными границами Украины до сих пор находятся 50 тыс. российских военных.
"В Молдавии в ближайшее время отожмут половину территории. Вы не понимаете? Путин не собирается успокаиваться", - написал советник министра обороны в соцсети.
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