На Донбассе присутствуют 5 тыс. кадровых военных РФ и 15 тыс. наемников - советник министра обороны

Об этом сообщает в соцсети советник министра обороны Александр Данилюк.

"Мы не контролируем эту территорию, там до сих пор около 5 тыс. кадровых российских военных плюс более 15 тыс. наемников и диверсантов. Они не собираются сдаваться, более того, они вооружаются, проводят принудительную мобилизацию и готовятся к наступлению", - сообщил он. Читайте такжеНа Донбассе проходит ротация, а не вывод войск РФ из Украины - эксперт

Советник отметил, что рядом с государственными границами Украины до сих пор находятся 50 тыс. российских военных.

"В Молдавии в ближайшее время отожмут половину территории. Вы не понимаете? Путин не собирается успокаиваться", - написал советник министра обороны в соцсети.