Харьковский облсовет забрал у Курченко стадион "Металлист"

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Харьковской области от 26 августа, сообщают "Наши деньги". ООО "Спортивный комплекс "Стадион Металлист" как единственный заявитель в августе 2013 года победил в конкурсе по продаже спорткомплекса "Металлист", который располагается на участке площадью 7,09 га по улице Плехановская, 65.

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ООО приобрело стадион за 674,52 млн грн (с НДС). Эту сумму надо было оплатить до 29 сентября включительно. Однако фирма перечислила облсовету только 110,94 млн грн.

Поскольку ООО "Спортивный комплекс "Стадион Металлист" до сих пор не погасил долг в размере 563,58 млн грн, суд расторг договор купли-продажи стадиона.

Харьковский облсовет также требовал взыскать с ООО неустойку в размере 134,9 млн грн, но суд отказал. Он, в частности, принял во внимание тот факт, что 24 сентября 2013 года Хозяйственный суд Киева запретил фирме совершать действия, связанные с выполнением условий указанного договора, в частности, проводить расчеты. Такое решение суд вынес в ходе рассмотрения иска Областного комитета помощи и содействия инвалидам Великой Отечественной войны и другим категориям и группам Харьковской области и города Харькова, который заявил свои права собственности на стадион "Металлист". В дальнейшем Облкомитет в суде проиграл.

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Учредителями ООО "Спортивный комплекс "Стадион Металлист" значатся Александр Пархоменко и киевское ООО "Профешнл Сервис", учредителем и директором которого является Виталий Реут из села Барвенково Харьковской области.

ООО "Спортивный комплекс "Стадион Металлист" входит в структуру футбольного клуба "Металлист", принадлежащего группе Сергея Курченко, который с апреля этого года объявлен в розыск.