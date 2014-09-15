В ходе расследования событий под Иловайском допросят рядовых бойцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам после завершения первого заседания ВСК относительно событий под Иловайском председатель ВСК.

“Мы хотим узнать правду, и поэтому нам нужны мнения не только генералов, которые принимали решения, но и командиров батальонов, взводов, отделений и бойцов, которые непосредственно защищали нашу Родину”, - сказал Сенченко.

Читайте такжеГелетей: из Иловайска выведены все бойцы АТООн добавил, что комиссия будет сопоставлять разные точки зрения, чтобы восстановить картину того, что произошло.

Кроме того, депутат отметил, что еще одной целью ВСК по Иловайску является недопущение давления на Генеральную прокуратуру, которая расследует причины гибели большого количества украинских военнослужащих.

Также Сенченко отметил, что следующее заседание комиссии, которое состоится 22 сентября, планирует пригласить военнослужащих, которые непосредственно принимали участие в событиях под Иловайском.

Он также выразил надежду, что комиссии удастся обнародовать выводы своей работы еще до парламентских выборов 26 октября.

Сенченко также отметил, что ВСК имеет целью установить реальное количество погибших под Иловайском, поскольку на сегодня никто не знает, сколько там погибло украинских военнослужащих.

Читайте такжеПод Иловайском погибли 107 украинских и более 300 российских военных - Гелетей“Мы слышали от спикеров АТО, от ведомств разные цифры - от десятков до сотен погибших. Но пока есть достаточно велики и до конца не утвержденные цифры о без вести пропавших. Мы понимаем, что среди них значительная часть-погибшие. Поэтому мы писали запросы всех причастных ведомств и будем их сопоставлять”, - сказал он.

Также Сенченко обнародовал руководящий состав ВСК: заместителем председателя комиссии является депутат Мария Ионова, секретарем - народный депутат Валерий Омельченко.

Как сообщалось, в конце августа бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. В частности, бронетехнику и тяжелое вооружение. Впрочем, по словам бойцов, нужна подмога так и не поступила.

В то же время российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.