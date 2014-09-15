В Луганске бывшие "беркутовцы" перешли на сторону "ЛНР" – СМИ

16:08, 15 сентября 2014
Политика
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Бывшие сотрудники луганского "Беркута" патрулируют улицы совместно с боевиками "ЛНР".

thekievtimes.ua

Как пишет "Информатор", на улицах Луганска были замечены совместные патрули, состоящие из боевиков и бывших правоохранителей.

В целом, в луганских правоохранительных структурах наблюдаются серьёзные кадровые проблемы. В одном только Станично-Луганском РОВД из 156 сотрудников осталось 10.

Читайте такжеПорошенко не исключает амнистии для части сотрудников ”Беркута” и ”Альфы”"Чем больше будет площадь освобождаемых территорий, тем сильнее будет ощущаться кадровый голод. Восстанавливать законность будет просто некому", — сообщили правоохранители.

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