Яценюк: введение санкций против России - вопрос безопасности Европы и мира

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Это вопрос безопасности Европы и мира в целом, - сказал Яценюк. - Но одно дело - объявить санкции, а другое - их правильно выполнять. Чтобы не случилось так, что на бумаге санкции есть, а на деле европейские компании подписывают контракты с Россией и работают так, будто ничего не произошло».

По словам главы правительства, Россия пыталась всеми путями избежать введения санкций, разорвать единство между странами ЕС и США, но ей это не удалось.

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«Есть два варианта, как остановить российскую агрессию - военный, но мир не пошел путем прямой военной помощи. Второй вариант - не менее эффективный - вариант санкций, - сказал Яценюк. - Что означают санкции? Каким образом можно остановить Россию, если вводятся санкции? Россия - большая страна с огромными проблемами. Она очень зависима от внешних рынков - она зависима от внешнего финансирования, от цены на нефть и газ. Если Запад останавливает инвестиции в Россию, если цена на нефть падает, а она просела, если Россия становится ненадежным поставщиком газа, а она это показала на весь мир из-за недавнего приостановления поставок газа не только в Украину, а и в ЕС, то это еще сильнее ударит по России... И российский народ будет спрашивать уже российского президента: а мы за что воюем?».

Вместе с тем, по мнению Яценюка, ошибочно думать о том, что коллапс в России наступит в ближайшее время.

«Чтобы сказать, что в России наступит коллапс уже завтра - это будет неправда, но в среднесрочной перспективе - перспектива очень плохая», - отметил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, сегодня США и ЕС объявили список санкций против России.

Под санкции Европейского Союза попали российские компании «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Кроме того, в «черный список» попали предприятия «Калашников», «Сириус», «Станкоинструмент», «Чемкомпозит», Тульский оружейный завод, «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы», «Алмаз Антей», «Базальт». Также в списке есть «Оборонпром», «Объединенная авиационная корпорация», «Уралвагонзавод».

Министерство финансов США, со своей стороны, добавило «Сбербанк России» в список российских государственных банков, которым ограничено финансирование. США также ввели запрет на экспорт товаров, сервиса и технологий для глубоководных и прибрежных проектов для пяти российских фирм. Еще пяти государственным оборонно-технологическим компаниям заблокировали активы.

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Новые санкции США относительно ограничения финансирования касаются в частности таких российских компаний как «Транснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк России», «Сургутнефтегаз».

Усилены ограничения в отношении «Банка Москвы», «Газпромбанка», «Новатэка», «Роснефти», «Россельхозбанка», «Внешэкономбанка», «ВТБ Банка».

Новые «персональные» санкции против юридических лиц, замораживание возможных активов в США и запрет на транзакции с ними касаются компаний «Алмаз-Антей», «НИИ машиностроения», Машиностроительный завод имени Калинина, Мытищинский машиностроительный завод, НПП «Долгопрудный».

Кроме того, сегодня Кабинет министров Украины согласовал перечень персональных санкций, вводимых в связи с российской агрессией, для дальнейшего обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Предложения правительства касаются запрета на въезд на территорию Украины гражданам России и других стран, которые поддержали агрессию, блокирование активов юридических лиц, которые поддержали российскую агрессию, терроризм и оккупацию части Украины, а также запрета на вывод капиталов за границы Украины юридическими лицами-резидентами Российской Федерации государственной формы собственности или резидентами, часть собственности которых принадлежит Российской Федерации, которые поддержали военную агрессию России в отношении Украины.

Кроме того, Кабмин предлагает не выдавать лицензии на ввоз в Украину с территории России национальной валюты - гривни, запретить юридическим лицам-резидентам РФ участие в приватизации, а также запретить осуществлять закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов Российской Федерации, кроме случаев, когда такие закупки не могут быть замещены, и это подтверждено Министерством экономического развития и торговли.

Также санкции предусматривают запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности резидентам РФ и введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля продуктов питания, товаров легкой промышленности, косметических средств и товаров бытовой химии российского происхождения.