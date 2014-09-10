Террористы не имеют единого списка заложников - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Что касается заложников, находящихся у террористов, то сейчас идеальная ситуация для того, чтобы осуществить обмены», - заявил он.

Лысенко отметил, что «сейчас проводятся подготовительные мероприятия по обмену задержанных и находящихся в заложниках».

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По его словам, сейчас уточняются списки, «потому что у террористов нет единого списка и наши органы, которые занимаются обменом, анализируют эти списки, уточняют их и только после этого людей, чтобы не забыть никого, возвращают домой».