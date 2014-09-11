Из плена террористов освобождены еще 20 человек - Филатов

Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель губернатора Днепропетровской области Борис Филатов.

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"В рамках переговорного процесса, организованного Президентом Украины, при активном участии Службы безопасности Украины и содействии Центра обмена пленными Владимира Рубана освобождены:

1. Бойко P.В. - 40-й

2. Фоницкий В.В. - 40 -й

3. Слугоцкий М.Н. "Донбасс"

4. Тендитный С.А. "Донбасс"

5. Грудько Е.Ю. "Донбасс"

6. Купряк В.С. "Донбасс"

7. Зайцев И.В. "Донбасс"

8. Улецкий В.Д. "Донбасс"

9. Кононко Н.Ю. в/ч 72/ 2167

10. Харкович Я.С. в/ч 2167

11. Вовк Д.Н. в/ч 2167

12. Яранчук Н.И. 2167

13. Повх С.Н. 51-я

14. Сахневич В.Д. Ровно

15. Гострый С.Н. 42

16. Комаров А.А. 40-й

17. Кожанов Ю.А. в/ч 3027

18. Хоришко Н. в/ч 3027

19. Машкара О.С. 26 арт.бриг.

20. Мякушко А.В. 26 арт.бриг.

Через час будут в Днепропетровской ОГА", - написал он.