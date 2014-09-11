Силы АТО изолируют кризисный район - Лысенко
13:07, 11 сентября 2014Политика
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Силы Антитеррористической операции обеспечивают контрольно-пропускной режим на ключевых путях на востоке Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Силы АТО изолируют кризисный район, обеспечивают контрольно-пропускной режим на ключевых путях. Несмотря на договоренность о прекращении огня, обстановка в зоне АТО остается напряженной», - отметил он.
Напомним, боевики взяли под контроль территорию между Новоазовском и Старобешевым, которая разделяла захвачен российской армией анклав в Донецкой области с остальными контролируемыми террористами районами.
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