Силы АТО изолируют кризисный район - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Силы АТО изолируют кризисный район, обеспечивают контрольно-пропускной режим на ключевых путях. Несмотря на договоренность о прекращении огня, обстановка в зоне АТО остается напряженной», - отметил он.

Напомним, боевики взяли под контроль территорию между Новоазовском и Старобешевым, которая разделяла захвачен российской армией анклав в Донецкой области с остальными контролируемыми террористами районами.