Боевики взяли под контроль территорию между двумя "анклавами" (карта АТО)

Об этом свидетельствует карта АТО 11 сентября, опубликованная СНБО (смотреть карту в высоком качестве).

Согласно ей, террористы захватили территорию, разделяющую контролируемые "ДНР" и "ЛНР" районы и захваченный российской армией участок возле Азовского моря с центром в Новоазовске. В частности, как находящиеся под контролем боевиков, показаны населенные пункты Тельманово и Комсомольское.

Напомним, сейчас в Украине продолжается перемирие между боевиками и российскими военными и украинскими силовиками, однако несмотря на это, российская сторона постоянно его нарушает.