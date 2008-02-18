Рудьковскому придется еще одну ночь провести на нарах

Экс-министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ не сможет сегодня выйти из СИЗО, сообщила УНИАН его пресс-секретарь Виктория БУТЕНКО.

Она считает, что заседание Аппеляционного суда Киева специально было назначено на позднее время, чтобы экс-министр оставался в СИЗО подольше.

«Мы считаем, что суд был назначен вплотную по времени. Потому что на момент окончания заседания была закрыта канцелярия и нам никто не смог выдать копию решения суда. И уже СИЗО не принимало документы», - заявила В.БУТЕНКО.

По ее данным, начатое в 16.00 заседание суда закончилось после 17.00. Копию решения в концелярии теперь можно будет получить лишь завтра утром, после 9.00.

Как сказала В.БУТЕНКО, Н.РУДЬКОВСКИЙ, скорее всего, еще не знает о сегодняшнем решении суда, поскольку сейчас связи с ним нет, адвокат был у него в первой половине дня. В то же время, она допускает, что Н.РУДЬКОВСКОМУ могут сообщить о решении суда сотрудники СИЗО. «Возможно, начальник СИЗО сообщит…», - сказала она.

Как соообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, Апелляционный суд г. Киева принял решение отменить постановление Печерского райсуда столицы об избрании мерой пресечения для Н.РУДЬКОВСКОГО взятие под стражу и принял решение освободить его под подписку о невыезде.