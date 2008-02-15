Яценюк предложил лидерам фракций мировую

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает лидерам фракций подписать политическое соглашение о возобновлении работы второй сессии парламента шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением А.ЯЦЕНЮК выступил сегодня во время Согласительного совета.

В тексте соответствующего соглашения отмечается, что лидеры фракций принимают к сведению, что подпись спикера под письмом в адрес Генерального секретаря НАТО не является консолидированной позицией конституционного состава Верховной Рады Украины.

Также предлагается признать действие постановления ВР №158-5 от 19 сентября 2006 года, а также действие статьи 8 Закона Украины «Об основах национальной безопасности» и постановление ВР №223-4 от 21 ноября 2002 года.

Политическим соглашением также предлагается начать пленарные заседания парламента в соответствии с календарным планом заседаний.

При этом предлагается воздержаться от практики блокирования трибуны ВР и блокирования президиума ВР и утвердить повестку дня второй сессии, исходя из принципов учета воли каждой фракции на компромиссной основе.

А.ЯЦЕНЮК предложил лидерам фракций к понедельнику, 18 февраля, ознакомиться с соответствующим проектом соглашения с тем, чтобы в следующий вторник начать пленарные заседания.