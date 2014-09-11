За ночь боевики и российские наемники трижды обстреляли позиции силовиков - Тымчук

Как пишет руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook, ситуция в зоне АТО остается сложной.

"Российско-террористические войска продолжают грубо нарушать условия режима прекращения огня, обстреливая позиции украинских войск", - написал он.

Читайте такжеБоевики обстреливают блокпосты сил АТО у 8 населенных пунктовВ частности, за ночь трижды были обстреляны позиции украинских войск на территории аэропорта в Донецке. Обстрел проводился из минометов.

Кроме того, из "Града" боевики обстреляли позиции силовиков вблизи н.п. Верхняя Крынка. Обстрел велся также со стороны города Харцызск.

Читайте такжеРоссийские войска ведут постоянное воздушное наблюдение за силами АТО - ТимчукИз минометов обстрелян блок-пост близ населенного пункта Малоорловка.

Со ствольной артиллерии обстрелян опорный пункт в районе населенного пункта Красногоровка, сообщил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Однако, боевики и российские военные продолжают обстрел украинских войск, нарушая перемирие.