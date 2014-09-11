Порошенко сообщил об освобождении из плена еще 26 военных

07:14, 11 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 26 военных освобождены из плена в Донецкой области.

REUTERS

"Только мне сообщили, что освобождены шестеро пленных, содержавшихся в Горловке, и 20 военнослужащих в Донецке", – говорится в Twitter Порошенко.

Между тем, президент не уточнил условий и обстоятельств освобождения силовиков.

Читайте такжеГлава СБУ: Савченко и Сенцов есть в списке обмена задержанными "Мы будем бороться за каждого украинца и освободим всех наших граждан!" - добавил он.

Как сообщал УНИАН, один из пунктов подписанного 5 августа в Минске протокола о прекращении огня в Украине касается обмена пленными

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