Порошенко сообщил об освобождении из плена еще 26 военных
07:14, 11 сентября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 26 военных освобождены из плена в Донецкой области.
REUTERS
"Только мне сообщили, что освобождены шестеро пленных, содержавшихся в Горловке, и 20 военнослужащих в Донецке", – говорится в Twitter Порошенко.
Между тем, президент не уточнил условий и обстоятельств освобождения силовиков.
Читайте такжеГлава СБУ: Савченко и Сенцов есть в списке обмена задержанными "Мы будем бороться за каждого украинца и освободим всех наших граждан!" - добавил он.
Ми будемо боротись за кожного українця і звільнимо всіх наших громадян!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 сентября 2014
Как сообщал УНИАН, один из пунктов подписанного 5 августа в Минске протокола о прекращении огня в Украине касается обмена пленными.
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