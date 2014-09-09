Террористы планируют прорываться к Лисичанску - комбат "Луганска"

Прорыв запланирован на 4 часа утра 10 сентября. Об этом сообщил телеканалу новостей 24 командир батальона "Луганск-1" Андрей Левко.

"Тем самым нарушая подписанное перемирие. Разведывательная рота батальона "Луганск-1" обнаружила большое скопление вражеской техники", - отметил Левко.

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Сегодня во время проведения оперативных мероприятий по борьбе с террористами батальон "Луганск-1" задержал двух зенитчиков - солдат армии РФ.