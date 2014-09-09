В Макеевке, несмотря на перемирие, каждый день слышны залпы тяжелых орудий

Также в сообщении отметили, что по состоянию на 9 сентября в городе обесточенными по-прежнему остаются 50 трансформаторных подстанций в Советском и Горняцком районах города и одна трансформаторная подстанция в пос. Лесном в Червоногвардейском районе. Но, в горсовете подчеркнули, что все службы жилищно-коммунального хозяйства в Макеевке работают в штатном режиме, водоснабжение подается по графику – 4 часа утром и 4 часа вечером.Читайте такжеБоевики сегодня обстреливали Макеевку и Васильевку

В городе на линии работают 11 троллейбусов, но пассажирский автотранспорт работает по сокращенным графикам. Временно остановлены маршруты троллейбусов №№ 71, 57, 40, 41, 44, 16, 37 и 43.