В Макеевке, несмотря на перемирие, каждый день слышны залпы тяжелых орудий
21:33, 09 сентября 2014Политика
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В Макеевке Донецкой области, которая находится под контролем боевиков, несмотря на перемирие, каждый день в разных районах города слышны залпы тяжелых орудий и автоматные очереди. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Макеевского городского совета.
REUTERS
Также в сообщении отметили, что по состоянию на 9 сентября в городе обесточенными по-прежнему остаются 50 трансформаторных подстанций в Советском и Горняцком районах города и одна трансформаторная подстанция в пос. Лесном в Червоногвардейском районе. Но, в горсовете подчеркнули, что все службы жилищно-коммунального хозяйства в Макеевке работают в штатном режиме, водоснабжение подается по графику – 4 часа утром и 4 часа вечером.Читайте такжеБоевики сегодня обстреливали Макеевку и Васильевку
В городе на линии работают 11 троллейбусов, но пассажирский автотранспорт работает по сокращенным графикам. Временно остановлены маршруты троллейбусов №№ 71, 57, 40, 41, 44, 16, 37 и 43.
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