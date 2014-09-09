Порошенко провел телефонный разговор с Путиным
21:40, 09 сентября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Порошенко пообщался по телефону с Путиным / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с обеспечением режима прекращения огня.
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Президенты договорились держать эти вопросы на контроле, говорится в сообщении.
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