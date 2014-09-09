Порошенко провел телефонный разговор с Путиным

21:40, 09 сентября 2014
Политика
1 0

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. 

Порошенко пообщался по телефону с Путиным / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с обеспечением режима прекращения огня.

Читайте такжеМинобороны: Боевики нарушают режим прекращения огня

Президенты договорились держать эти вопросы на контроле, говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter