Порошенко провел телефонный разговор с Путиным

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с обеспечением режима прекращения огня. Читайте такжеМинобороны: Боевики нарушают режим прекращения огня Президенты договорились держать эти вопросы на контроле, говорится в сообщении.

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