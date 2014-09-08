В Запорожской области создают добровольческий танковый батальон

Об этом сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Валерий Баранов. По его словам, соответствующий приказ подписало Министерство обороны, передает ZN.UA. Руководителем батальона будет назначен Александр Лобас.

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"Это будет первый батальон, который будет иметь на вооружении военную технику и танки. Сейчас мы готовим место дислокации батальона", - заявил Валерий Баранов.

Бойцы этого батальона будут нести службу на новых инженерных сооружениях в области.

Кроме того, Валерий Баранов объявил о создании отдельного штаба для координации действий общественных активистов. Для функционирования данного органа выделили трех работников аппарата ОГА, которые будут вести работу на постоянной основе. Также для работы штаба предоставлено помещение и необходимая оргтехника.