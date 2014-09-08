Волонтеры купили 18 машин Mitsubishi L-200, первые три получил батальон «Феникс» (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Миноборны.

Новенькую автомобильную технику в расположение подразделения пригнали из Киева, где ее покрасили в защитный цвет.

Как рассказал советник Президента Украины Юрий Бирюков, который организовал закупку, следующим шагом модернизации данных машин станет легкая броня, которой оборудуют радиаторную решетку и двери авто. Кроме того, на авто установят пулемет «Утес».Читайте такжеБатальон "Феникс" вооружили минометами 1943-го года выпуска

В целом партия, которую волонтеры закупили за средства граждан Украины, включает 18 машин. Часть из этих авто получат также бойцы 25 отдельной аэромобильной бригады и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.