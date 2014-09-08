Яценюк возглавит список Порошенко - СМИ

Такие договоренности достигнуты в последние дни, сообщили источники INSIDER в окружении премьера и президента.

По информации источников издания, первая пятерка будет выглядеть так: Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Александр Турчинов и Ольга Богомолец.

Одновременно квот по спискам собеседники назвать не смогли.

Съезд партии состоится в среду.

Переговоры Яценюка и Порошенко продолжались почти два месяца. Премьер просил первый номер и 50% списка. Вместе с тем это противоречило мартовским договоренностям Порошенко и Кличко, который поддержал его на выборах президента и в котором также был обещан первый номер в списке.

Стороны долго не могли достичь договоренностей.

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Тогда в команде Яценюка-Турчинова провели соцопрос относительно возможного участия в выборах в качестве отдельной партии. Но результаты показали не более чем 7%. После этого премьер и спикер начали переговоры об участии в выборах в списке "Батькивщины". Условием было то, что они получат две первые позиции в списке. Но 25 августа на политсовете "Батькивщины" произошла ссора Турчинова и Юлии Тимошенко, и команда премьера-спикера решила идти на выборы отдельно.

Однако после ночных переговоров Порошенко и Яценюку удалось договориться о совместном участии в выборах.

На позапрошлой неделе также стало известно, что в списке партии президента будут депутаты от УДАРа. Об этом объявил сам президент на встрече с депутатами 27 августа. Место было обещано всем списочникам.

Из-за конфликта в УДАРе переговоры вели отдельно лидер фракции Виталий Ковальчук, которого фактически отстранили от руководства партией, и руководитель штаба Кличко на этих выборах Павел Рябикин. Со стороны президента в переговорах принимал участие Игорь Грынив.