Луценко прогнозирует обновление состава новой Рады на 30%

Такой прогноз высказал председатель партии “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко. "Это много, и это серьезно", - считает он.

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Также он отметил необходимость достижения договоренностей с демократическими силами относительно выдвижения в округах единых кандидатов, чтобы не дать возможности пройти в парламент представителям Партии регионов и Коммунистической партии.

На вопрос УНИАН, возможно ли, что в списке партии на выборах будут премьер-министр Арсений Яценюк и председатель парламента Александр Турчинов, Юрий Луценко ответил, что "двери для всех открыты".

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он, Яценюк, Турчинов, а также еще 13 человек вышли из рядов ВО "Батькивщина".