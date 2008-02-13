Мороз поднимает на защиту Рудьковского США, Россию и Евросоюз

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ информировал Чрезвычайного и Полномочного посла США Уильяма ТЕЙЛОРА о ситуации с взятием под стражу экс-министра транспорта, социалиста Николая РУДЬКОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

«Я информировал посла США в Украине господина ТЕЙЛОРА о ситуации с нарушением прав человека, продемонстрированной в случае с задержанием экс-министра транспорта, социалиста Николая РУДЬКОВСКОГО», - сообщил А.МОРОЗ представителям СМИ после окончания встречи с У.ТЕЙЛОРОМ.

По данным пресс-службы СПУ, встреча продолжалась полтора часа и происходила в посольстве США.

По словам А.МОРОЗА, У.ТЕЙЛОР подтвердил, что их интересует всесторонняя и объективная информация, касающаяся соблюдения прав человека в Украине, в том числе и с Н.РУДЬКОВСКИМ.

«Я считаю состоявшийся разговор важным и полезным», - подчеркнул лидер социалистов. Посол США в Украине, по словам А.МОРОЗА, отметил, что «точка зрения оппозиции для него очень важна».

«Я намерен также встретиться и с послом РФ в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ, и с послами ряда европейских государств », - заявил глава СПУ.

А.МОРОЗ сказал, что считает реакцию СПУ на задержание Н.РУДЬКОВСКОГО своевременной: «Я сразу же сделал заявление, в котором высказал свою политическую оценку происшедшему. Но конечно же, я не мог подумать, что новая власть сразу же пойдет на столь незаконные, внеправовые действия в отношении своих оппонентов».

Лидер партии подчеркнул, что реакция СПУ «будет адекватной», и сказал, что верит в то, что решение Аппеляционного суда будет не таким заказным, как решение Печерского районного суда.

«Потому что все понимают, что задержание РУДЬКОВСКОГО ничего общего с процессуальным кодексом и нормами права не имеет», - сказал А.МОРОЗ.