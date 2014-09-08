Второй российский гуманитарный конвой уже стоит в машинах на территории РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

«Россияне планируют очередной гуманитарный груз. Была идея, что они поедут по колее (железнодорожным транспортом - УНИАН). Но есть информация, что этот конвой на колесах. Он стоит на территории Российской Федерации. Что в тех машинах – не известно», - сообщил глава ГФС.

По словам Билоуса, второй гуманитарный конвой, скорее всего, пройдет через те же пункты пропуска, что и первый.

Также он добавил, что ГФС отозвала сотрудников, которые должны были проверять данный груз и находились для этого на территории России.

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«У нас была создана такая команда на территории РФ, человек 50, которые фактически были направлены туда, чтобы проверять этот конвой. Сейчас мы их оттуда убираем, потому что это небезопасно для их жизни. И дальше ждем инструкции от Российской Федерации», - сказал Билоус.

При этом глава ГФС отметил, что в ближайшие дни более детальную информацию сообщит его заместитель, курирующий таможенную политику, - Анатолий Макаренко.

Как сообщал УНИАН, ранее в ГФС заявляли, что второй гуманитарный конвой из РФ может быть доставлен в Украину железнодорожным транспортом.

Справка УНИАН. Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власть России направила в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.

В Красном Кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украину, как было оговорено ранее.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование с украинских стратегических заводов.