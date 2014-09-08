Штайнмайер назвал "хрупкими" договоренности о перемирии на Донбассе

Об этом Штайнмайер заявил в воскресенье, 7 сентября, во время визита в Нью-Дели, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальный сайт немецкого МИД.

По его словам, инциденты вблизи Донецка, Мариуполя и в других точках Донбасса, доказывают, что дипломатические усилия "могут быть быстро сведены на нет".

Он также подчеркнул, что прекращение огня означает ничто иное как "начало тяжелого политического процесса, который должен касаться всех открытых вопросов и конфликта интересов".

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В частности, по мнению Штайнмайера, перемирие должно подготовить почву для обмена пленными, эффективного контроля за границей и диалога относительно обеспечения участия жителей Востока Украины в политических процессах в Киеве.

Глава немецкого МИД, кроме этого, подчеркнул необходимость "сделать все возможное, чтобы поддержать и подтвердить реализацию минских договоренностей". Это может означать расширение спектра мероприятий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по контролю за выполнением режима прекращения огня и надзора за границей.

"Мы готовы участвовать в планировании подобных мероприятий", - сказал Штайнмайер.