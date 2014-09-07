На востоке Украины открылся морской фронт

Неделю назад первая украинская кровь пролилась на море. Двоих погибших считают еще пропавшими без вести, хотя их судьба не вызывает сомнений у тех, кто был там в момент атаки.

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Алексей Бобровников прожил несколько дней на одном из катеров пограничной службы, чтобы понять, как изменились угрозы на этом участке границы.