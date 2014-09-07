На востоке Украины открылся морской фронт
21:25, 07 сентября 2014Политика
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Война на востоке до недавних пор оставалась сухопутной войной.
ТСН
Неделю назад первая украинская кровь пролилась на море. Двоих погибших считают еще пропавшими без вести, хотя их судьба не вызывает сомнений у тех, кто был там в момент атаки.
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Алексей Бобровников прожил несколько дней на одном из катеров пограничной службы, чтобы понять, как изменились угрозы на этом участке границы.
В войне на Востоке открылся морской фронт
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