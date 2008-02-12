Балога: сегодня БЮТ выступил ”в тандеме” с Партией регионов

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА резко негативно оценил принятие сегодня в первом чтении законопроекта о закупках товаров и услуг за государственные средства, который «сохраняет существующие на сегодня коррупционные, непрозрачные способы проведения тендерных процедур».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам В.БАЛОГИ, сегодняшнее голосование консервирует колоссальные злоупотребления при проведении госзакупок. «По сути, не сломан преступный механизм многомиллионных теневых сделок. Под соусом беспокойства о государственных интересах сделан новый шаг для узаконивания масштабных лоббистских, сомнительных с точки зрения закона комбинаций», считает глава секретариата Президента.

В.БАЛОГА обратил внимание, что фракция блока «Наша Украина – Народная самооборона» не поддержала законопроект о госзакупках, который не изменяет старый, коррупционный порядок их проведения. В то же время отмечает, что подавляющее большинство народных депутатов из фракции БЮТ проголосовало «за», вместе с депутатами от Партии регионов и коммунистами. «Причины понятны, ведь авторами-разработчиками существующего «темного» порядка тендерных закупок являются отдельные депутаты от БЮТ, которые вместе с «регионалами» имеют от этого очень-очень конкретную выгоду», - заявил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата указал, что сегодня во второй раз за год фракция БЮТ голосует так, как это делают фракции Партии регионов и коммунистов. Впервые это произошло в прошлом году во время незаконного протягивания через Верховную Раду пятого созыва неконституционного Закона «О Кабинете Министров», отметил он. По мнению В.БАЛОГИ, сегодня для широкой общественности очевидной стала новая политическая комбинация в парламенте – корыстный тандем БЮТ-партии регионов. «Разговоры о том, что блок «НУ-НС» мог образовать так называемую широкую коалицию, так и остались гипотезами. Вместо этого БЮТ перешел к практическим действиям, совсем не беспокоясь об ответственности перед своими избирателями», - заявил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, “за” принятие в первом чтении изменений к закону о госзакупках проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. За проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – из БЮТ и 27 – из КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.