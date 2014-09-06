Статус особого партнера США позволит Украине получать такую же помощь НАТО, как получает Израиль - Перебийнис

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

Кроме того, по словам спикера МИД, евроинтеграция после подписания Соглашение об ассоциации становится не столько внешнеполитическим заданием для Украины, сколько внутреннеполитическим.

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"К выполнению Соглашения об ассоциации будут привлечены фактически все министерства, ведомства, общественность, бизнес, частный сектор", - добавил он.

Перебийнис также добавил, что Украина сделала на саммите НАТО в Уэльсе значительный шаг к углублению сотрудничества с Альянсом. Выполнение обязательств, которые взяла на себя Украина, могут уже в ближайшее время приблизить ее к членству в организации.