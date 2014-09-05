СМИ: Италия продаст Украине 90 бронемашин

Об этом сказал премьер-министр Италии Маттео Ренци на саммите НАТО в Уэльсе, сообщат Зеркало недели со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

Как сообщает La Stampa, глава итальянского правительства осудил Россию за вторжение в Украину. Он призвал всех членов НАТО решительно поддержать Киев и ввести новые жесткие санкции против Кремля, ударив по военной промышленности России и финансовой сфере. Кроме того, по словам Ренци, Запад должен прекратить продавать Москве товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военной сфере.

Читайте такжеМаккейн: Украине нужно оборонительное вооружение, прежде всего противотанковоеПремьер-министр Италии призвал НАТО помочь Киеву найти политическое решение конфликта на Донбассе. Однако при этом Альянс не должен становиться еще одной стороной конфликта.

Ренци пообещал финансовую поддержку Украине от Италии и соглашение на продажу 90 итальянских бронемашин Iveco.