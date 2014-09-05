Боевики из "Градов" обстреливают город Счастье на Луганщине

Как пишет "Информатор" со ссылкой на местных жителей, обстрел начался еще ночью.

На данный момент огонь ведется из центра Луганска. Как уточняется, боевики разместились в частном секторе в районе бывшего кинотеатра "Буревестник".

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