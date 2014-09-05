Боевики из "Градов" обстреливают город Счастье на Луганщине
15:50, 05 сентября 2014Политика
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В течение дня боевики ведут огонь по городу Счастье Луганской области из установки "Град".
Счастье обстреливают из "Градов" / Фото Министерства обороны РФ
Как пишет "Информатор" со ссылкой на местных жителей, обстрел начался еще ночью.
На данный момент огонь ведется из центра Луганска. Как уточняется, боевики разместились в частном секторе в районе бывшего кинотеатра "Буревестник".
Читайте такжеЗа сутки из-за боев под Мариуполем погибли 7 мирных жителей, среди них – 2 детейНапомним, 3 сентября город Счастье подвергся массированному обстрелу боевиков, в результате чего снаряды попали на территорию госпиталя.
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