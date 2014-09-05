Боевики из "Градов" обстреливают город Счастье на Луганщине

15:50, 05 сентября 2014
Политика
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В течение дня боевики ведут огонь по городу Счастье Луганской области из установки "Град". 

Фото Министерства обороны РФ

Как пишет "Информатор" со ссылкой на местных жителей, обстрел начался еще ночью.

На данный момент огонь ведется из центра Луганска. Как уточняется, боевики разместились в частном секторе в районе бывшего кинотеатра "Буревестник".

Читайте такжеЗа сутки из-за боев под Мариуполем погибли 7 мирных жителей, среди них – 2 детейНапомним, 3 сентября город Счастье подвергся массированному обстрелу боевиков, в результате чего снаряды попали на территорию госпиталя.

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