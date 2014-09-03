Счастье подверглось массированному обстрелу: снаряды попали на территорию госпиталя - СМИ

Ночью город Счастье на Луганщине подверглось массированному обстрелу. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает hromadske.tv.

По имеющейся информации, около 00.00 центр был обстрелян из «Градов» или авиации. Снаряды, в частности, попали на территорию госпиталя. Об этом сообщил местный врач.

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«Все наши врачи целы (большинство эвакуировали вчера), в госпитале пусто. Жители ночевали в подвалах. Стекла в окнах Счастья больше нет», - написал он.

Также, по сообщению других источников, в результате обстрела пострадали блокпост, магазин, бар и парикмахерская.

Вчера сообщалось, что Счастье готовится к обороне - город закрыт на въезд и выезд.