ОБСЕ: В результате боев под Мариуполем погибли мирные жители
11:06, 05 сентября 2014Политика
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В результате обстрела сел Широкино и Безымянное вблизи Мариуполя есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения.
скриншот видео, снятого под Мариуполем
Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на который ссылается УП.
Обстрел начался в 12:40 4 сентября. Местные жители сообщили экспертам миссии, что они слышали 50-60 взрывов в течение дня. По словам жителей, бои между украинскими военными и незаконными вооруженными формированиями велись весь день.
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Электростанция в Широкино разрушена, село осталось без электричества. По свидетельствам экспертов ОБСЕ, ни украинская армия, ни вооруженные формирования не контролируют село.
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