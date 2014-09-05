ОБСЕ: В результате боев под Мариуполем погибли мирные жители

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на который ссылается УП.

Обстрел начался в 12:40 4 сентября. Местные жители сообщили экспертам миссии, что они слышали 50-60 взрывов в течение дня. По словам жителей, бои между украинскими военными и незаконными вооруженными формированиями велись весь день.

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Электростанция в Широкино разрушена, село осталось без электричества. По свидетельствам экспертов ОБСЕ, ни украинская армия, ни вооруженные формирования не контролируют село.