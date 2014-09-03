Миссия ОБСЕ "днем и ночью" фиксирует полеты беспилотников над российско-украинской границей

Об этом сообщается в отчете миссии по 28 августа - утро 3 сентября.

"В течение недели, днем и ночью наблюдатели слышали звук пропеллеров летательных аппаратов в окрестностях пунктов пропуска на (российско-украинской - ред.) границе. При свете дня и при благоприятных погодных условиях наблюдатели видели маленькие серые летательные аппараты, идентифицированные как беспилотники", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине направила двух наблюдателей до МариуполяСогласно отчету, беспилотники летали к украинской границе с интервалами в 18-25 минут. Несколько раз в небе были зафиксированы одновременно два беспилотника.