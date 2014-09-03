Миссия ОБСЕ "днем и ночью" фиксирует полеты беспилотников над российско-украинской границей
21:16, 03 сентября 2014Политика
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Мониторинговая миссия ОБСЕ на пропускных пунктах украинско-российской границы зафиксировала рост активности беспилотных летательных аппаратов.
ОБСЕ фиксирует высокую активность беспилотников / Фото УНИАН
Об этом сообщается в отчете миссии по 28 августа - утро 3 сентября.
"В течение недели, днем и ночью наблюдатели слышали звук пропеллеров летательных аппаратов в окрестностях пунктов пропуска на (российско-украинской - ред.) границе. При свете дня и при благоприятных погодных условиях наблюдатели видели маленькие серые летательные аппараты, идентифицированные как беспилотники", - сказано в сообщении.
Читайте такжеСпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине направила двух наблюдателей до МариуполяСогласно отчету, беспилотники летали к украинской границе с интервалами в 18-25 минут. Несколько раз в небе были зафиксированы одновременно два беспилотника.
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