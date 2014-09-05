Геращенко: ввод войск - был практически последний козырь Путина

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Никакое местное население там уже практически не воюет. От силы это 10-20%", - отметил Геращенко.

Именно поэтому, по его словам, президент России Владимир Путин ввел новые части российской армии на восток Украины.

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"Ввод войск – это был практически последний козырь с его стороны. Но уже даже их не хватало в конце лета", - подчеркнул советник министра.

Он заявил, что сдавать Донбасс никто не имеет права.

"Признавать оккупацию Донбасса или Крыма никто не должен", - уверен Геращенко.

По его прогнозам, если страны-члены НАТО окажут военно-техническую помощь, то у Путина "дела будут очень плохи".

"Перемирие возможно, а мир может быть только тогда, когда войска Путина уйдут с нашей территории и вернут Крым", - подчеркнул советник министра МВД.