СНБО фиксирует значительное увеличение обстрелов из «Градов» и «Смерчей» сил АТО с территории РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В зоне проведения АТО уменьшения активности боевиков и российских вооруженных сил не зафиксировано. В то же время с территории России количество обстрелов значительно возросло», - отметил он.

«Так, из систем залпового огня «Смерч» были обстреляны украинские позиции близ населенных пунктов Веселая Гора, Валуйское, Дмитровка и Победа», - сообщил Лисенко.

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«Эти населены пункты - на север и северный восток от Луганска», - уточнил спикер РНБО.

Также, по его словам, из «Градов» и минометов были обстреляны и другие позиции, в частности возле Красной Таловки и Дебальцево.