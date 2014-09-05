СНБО фиксирует значительное увеличение обстрелов из «Градов» и «Смерчей» сил АТО с территории РФ
Совет национальной безопасности и обороны Украины фиксирует значительное увеличение обстрелов с территории России из систем залпового огня «Град» и «Смерч» позиций украинских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В зоне проведения АТО уменьшения активности боевиков и российских вооруженных сил не зафиксировано. В то же время с территории России количество обстрелов значительно возросло», - отметил он.
«Так, из систем залпового огня «Смерч» были обстреляны украинские позиции близ населенных пунктов Веселая Гора, Валуйское, Дмитровка и Победа», - сообщил Лисенко.
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«Эти населены пункты - на север и северный восток от Луганска», - уточнил спикер РНБО.
Также, по его словам, из «Градов» и минометов были обстреляны и другие позиции, в частности возле Красной Таловки и Дебальцево.