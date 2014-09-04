Le Monde: Еврокомиссия предложила новые санкции в отношении России

Об этом пишет Сесиль Дюкуртье в статье под названием «Еврокомиссия предложила новые санкции в отношении России», опубликованной во французской газете Le Monde.

Еврокомиссии дали официальное поручение разработать предложения в субботу во время внеочередного саммита ЕС. Таким образом, Еврокомиссии понадобилось всего 3 дня на выполнение этой работы. Представители государств-членов должны были обсудить эти меры в среду и в четверг.

Но, как сообщают соответствующие европейские источники, кажется очень маловероятным, что начиная со среды, в ходе обсуждений предложений Еврокомиссии они достигнут согласия по поводу того, какие из этих мер нужно вводить, а какие они хотели бы отложить. В то время как по некоторым из предложений может быть достигнут консенсус без особых проблем, другие вызовут оживленные дискуссии между представителями 28 стран-членов, так как новые санкции могут негативно повлиять на их экономику. Европейцы также хотят узнать о результатах саммита НАТО в Кардиффе прежде чем объявить о новых мерах.

Читайте такжеСМИ: Запад обещает ввести новые санкции против РоссииСогласно конфиденциальному документу, состоящему из 3 страниц, с которым смогли ознакомиться журналисты Le Monde, Комиссия в основном предлагает «углубить» санкции, которые были введены ЕС в конце июля (касающихся финансовых рынков, оборонной промышленности, чувствительных технологий и товаров двойного назначения, гражданского и военного), а не рассматривать ограничения в других отраслях. И это по практическим соображениям: реализовать их можно гораздо быстрее, и они могут повысить эффективность уже введенных в июле санкций. Это соответствует политике ЕС, которую он проводит в течение последних недель: она направлена на то, чтобы изменить стратегию Москвы по отношению к Украине, а не на то, чтобы отвечать на ограничительные меры, введенные Россией (эмбарго на ввоз продуктов питания из Европы, объявленное в начале августа).

Что касается финансовых рынков, ЕС решил в июле ограничить доступ к западным рынкам капитала (акциям и облигациям) для российских государственных банков. Комиссия предлагает пойти дальше, запретив гражданам ЕС участвовать в синдицированном кредитовании крупных российских государственных банков. Или, что еще более важно, запретить финансирование на европейских финансовых рынках российских оборонных предприятий и нефтяных компаний, в которых у российских властей есть акции (основная деятельность которых, уточняется в документе Комиссии, связана с разведкой, добычей и транспортировкой нефти и производных продуктов). Если все 28 стран-членов одобрят эти предложения, санкции затронут непосредственно российских гигантов «Газпром» и «Роснефть». Но также, непрямо, и британскую компанию BP, которой принадлежит 20% акций «Роснефти» ...

Поставка кораблей «Мистраль» временно приостановлена

Комиссия также предполагает, что ЕС мог бы принять решение о запрете экспорта товаров двойного назначения, таких как суперкомпьютеры или технологии шифрования сообщений. Либо же решение о подписании контрактов на обслуживание в области разведки нефти (сейсмические исследования, создание платформ для добычи нефти и т.д.).

Комиссия также считает, что могли бы быть приняты решения, по согласованию с «Большой семеркой», об ограничении доступа России к важнейшим международным мероприятиям, таким как гонка Формулы 1, Кубок УЕФА и ФИФА, чемпионат мира по футболу 2018, который должен пройти в России.

Но в документе Комиссии не было ни слова о поставке Францией кораблей класса «Мистраль» в Россию. Что касается этих уже подписанных контрактов на поставку двух французских вертолетоносцев, еще во вторник в Брюсселе представители Франции заявляли, что этот вопрос не будет пересматриваться. Но давление на французов значительно выросло в преддверии саммита НАТО в Великобритании, очень важного для разрешения украинского вопроса. В среду Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он приостанавливает доставку первого корабля, запланированную на октябрь.