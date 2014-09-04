Группа бойцов "Чернигова" досрочно вернулась в зону АТО из отпуска

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в Черниговской области, 10 бойцов, которые находились в отпуске после ротации, решили его сократить и отправились на подмогу спецназначенцам, которые выполняют задание на Востоке Украины.

Читайте такжеВ зону АТО отправились 70 бойцов батальона "Киевщина"Как отмечается в сообщении, руководство УМВД области обеспечивает бойцов батальона "Чернигов" всем необходимым снаряжением. В зоне АТО они выполняют боевые задачи на передовых позициях вместе с другими подразделениями.