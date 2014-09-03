В Мариуполе создан собственный одноименный батальон
19:19, 03 сентября 2014Политика
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В Мариуполе официально создан батальон территориальной обороны "Мариуполь" на базе МВД.
Мариуполь создал собственный батальон / УП
Об этом сообщает корреспондент Украинской правды. Соответствующее решение верховной рады было объявлено на сессии горсовета.
Батальон будет финансироваться из городского бюджета.
Бойцы не будут использоваться в зоне АТО, а только противодействовать диверсионным группам и контролировать подступы к городу, сообщил один из руководителей батальона.
Ранее сообщалось о создании в Полтаве батальона территориальной обороны "Лтава".
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