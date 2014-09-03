В Мариуполе создан собственный одноименный батальон

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды. Соответствующее решение верховной рады было объявлено на сессии горсовета.

Батальон будет финансироваться из городского бюджета.

Бойцы не будут использоваться в зоне АТО, а только противодействовать диверсионным группам и контролировать подступы к городу, сообщил один из руководителей батальона.

Ранее сообщалось о создании в Полтаве батальона территориальной обороны "Лтава".