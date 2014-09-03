В Мариуполе создан собственный одноименный батальон

19:19, 03 сентября 2014
Политика
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В Мариуполе официально создан батальон территориальной обороны "Мариуполь" на базе МВД.

Мариуполь создал собственный батальон

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды. Соответствующее решение верховной рады было объявлено на сессии горсовета.

Батальон будет финансироваться из городского бюджета.

Бойцы не будут использоваться в зоне АТО, а только противодействовать диверсионным группам и контролировать подступы к городу, сообщил один из руководителей батальона.

Ранее сообщалось о создании в Полтаве батальона территориальной обороны "Лтава".

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